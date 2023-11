Arabie saoudite : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont bientôt se retrouver !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

L'information a été donnée ce mardi. Les clubs d'Al-Nassr, d'Al-Hilal et l'Inter Miami s'affronteront au début du mois de février 2024 dans la capitale saoudienne et ce dans le cadre de la quatrième édition de la Riyadh Season Cup.

Jusque-là, on vous l'accorde, rien d'exceptionnel. Sauf que ce sera, et peut-être une toute dernière fois au cours de leur carrière, de voir l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo s'affronter sur un terrain. Ce à quoi les organisateurs ont déjà répondu puisqu'ils ont baptisé l'événement The Last Dance (la dernière danse).

Riyadh Season Cup 2024



A tournament that joins the three football giants Inter Miami, Al Hilal and Al-Nassr and will be played at the Kingdom Arena 🇸🇦❤️



🗓️ February 2024#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/xiOWbknFKW — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023

