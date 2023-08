Arabie Saoudite : l'affaire Benzema rebondit encore !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Ces derniers jours, c’était un peu le feu du côté d’Al-Ittihad. En effet, on apprenait que cela ne se passait pas bien du tout entre Karim Benzema et son coach Nuno Espirito Santos et que, pour faire plier la direction du club saoudien et faire éjecter son entraîneur, le Ballon d’Or avait séché l’entraînement.

Nuno Espirito Santos dément la guerre avec Benzema

C’est dans ce climat très pesant qu’Al-Ittihad a affronté et battu Al-Riyadh (4-0) avec le premier but en Saudi Pro League de Karim Benzema… et les vérités de Nuno Espirito Santos au sujet de cette polémique naissante :

« J’ai lu dans la presse que ma relation avec Karim Benzema n’était pas bonne. Tous ceux qui me connaissent le savent, bien sûr, c’est absurde ! Ma relation avec tous les joueurs est bonne, nous avons un groupe fort, nous sommes heureux avec tous les joueurs, nous sommes heureux que Karim soit ici, avec nous. Il est heureux sur le terrain, vous pouvez le voir, il aime jouer pour Al-Ittihad. Je sais d’où viennent ces rumeurs… Mais nous sommes un groupe fort, un groupe très, très, très, très fort. »

Les prochaines semaines seront quand même intéressantes à suivre du côté d’Al-Ittihad, champion sortant d’Arabie Saoudite où les feux s’allument un peu partout actuellement avec l’annonce de la mise sur le marché du portugais Jota.

