Arabie saoudite - Mercato : un joueur chassé par CR7 au secours de Benzema cet hiver ?

Champion d’Arabie saoudite en titre, Al-Ittihad galère en cette première partie de saison malgré son recrutement clinquant autour de Karim Benzema (Kanté, Fabinho, etc.). Des résultats qui ont d’ailleurs été fatals au coach portugais Nuno Espirito Santo, lequel devrait prochainement être remplacé par Marcelo Gallardo.

Concernant la ligne d’attaque, Al-Ittihad vise un autre buteur étranger à associer au Ballon d’Or 2022. Après avoir longtemps espéré Mohamed Salah (Liverpool), les Jaune et Noir se sont réorientés vers un autre profil pour le Mercato d’hiver : Vincent Aboubakar.

D’après Goal Arabia, Al-Ittihad a l’intention de faire une offre à Besiktas pour son buteur camerounais, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025, pour renforcer son équipe en janvier. Aboubakar présente un avantage non négligeable, lui qui connait parfaitement la Saudi Pro League pour y avoir joué du côté d’Al-Nassr… jusqu’à ce que l’arrivée de Cristiano Ronaldo ne l’incite à rompre son contrat pour permettre la qualification du Portugais. Selon Fanatik, Al-Ittihad serait même prêt à régler la clause libératoire de l'ancien joueur de Valenciennes ou encore Lorient (6,5 M€). Son retour serait un drôle de pied de nez à l’histoire.

