Arabie Saoudite : on sait ce que se sont dits Benzema et Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Hier mardi, c'était soir de retrouvailles pour Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Les deux attaquants ont passé neuf saisons côte à côte au Real Madrid, remportant notamment quatre Champions League et inscrivant une quantité industrielle de buts. Hier, seul le Portugais a fait parler la poudre, et deux fois plutôt qu'une, menant son équipe d'Al-Nassr à une large victoire sur la pelouse du rival Al-Ittihad (5-2).

"C'est dépaysant pas vrai ?"

Au moment du coup d'envoi, les deux hommes se sont serrés la main de façon un peu froide. Mais aucune embrouille entre eux. Ils avaient eu le temps de se parler dans les couloirs du stade accueillant le choc. Le média Relevo a révélé qu'ils avaient chacun pris des nouvelles l'un de l'autre, CR7 demandant à KB9 : "Tu aimes cette nouvelle expérience ? C'est dépaysant pas vrai ?". Benzema, assez critiqué pour sa petite forme du moment, a acquiescé.

⚽️ La discussion entre Cristiano Ronaldo et Benzema révélée ➡️ https://t.co/JUofBGdYCR pic.twitter.com/Rq1PXYjPFl — Onze Mondial (@OnzeMondial) December 27, 2023

