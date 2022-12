Coupe du monde : le Brésil en démonstration file en quarts de finale

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Une démonstration. Vite et bien faite dès la première période. Le Brésil s'est donc facilement qualifié ce soir pour les quarts de finale de la Coupe du monde en écrasant la Corée du Sud sur le score sans appel de 4-1.

Dès les 45 premières minutes, la différence était faite. Avec quatre buts signés Vinicius (7e), Neymar, sur pénalty (13e), Richarlison (29e), au terme d'un festival collectif, et Lucas Paqueta (36e) d'une demi-volée du pied droit. Au retour des vestiaires, les partenaires de Neymar (sorti à la 81e minute) ont géré leur avantage et ont finalement concédé un but des Coréens, somptueuse demi-volée du pied gauche signée Paik (1-4, 77e).

En quart de finale, le Brésil affrontera la Croatie.