Coupe du monde : pour sa 1000e, Messi qualifie l'Argentine, qui défiera les Pays-Bas

C'était un grand soir pour Lionel Messi, qui célébrait son 1000e match professionnel. Et en immense joueur qu'il est, l'attaquant argentin a célébré la chose en plaçant les siens sur le chemin de la victoire. A la 36e minute, face à une Australie accrocheuse et joueuse comme les Bleus avaient pu le constater lors de leur entrée dans le Mondial, La Pulga a ouvert le score dans son style caractéristique. Chose surprenante, c'était son premier but en phase éliminatoire d'un Mondial, à la cinquième tentative ! A la 77e, Enzo Fernandez a marqué contre son camp, donnant un peu de vie à la fin de la partie.

En seconde période, l'attaquant de Manchester City Julian Alvarez a doublé la marque à la 57e après une énorme erreur de Ryan. Dans un stade acquis à sa cause, le champion d'Amérique du Sud a finalement validé son ticket pour les quarts de finale en toute logique. Mais le prochain tour sera autrement plus compliqué puisqu'il l'opposera aux Pays-Bas vendredi prochain au stade de Lusail.