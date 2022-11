Coupe du monde : un geste pas classe de Cristiano Ronaldo fait polémique

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Cristiano Ronaldo peut-il vivre une semaine sans suscite de polémique ? On le dira quand ça se produira. En tout cas, celle qui est en train de se terminer n'a pas fait exception à la règle. Il y a d'abord eu la résiliation de son contrat à Manchester United mardi ou le fait qu'il ait été élu homme du match contre le Ghana (3-2) jeudi. Certes, il est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes face aux Black Stars. Mais c'était sur pénalty et il n'a certainement pas été le meilleur joueur de la Selecçao ce soir-là.

Mais ce n'est pas tout. Lors de ce même premier match du Mondial pour le Portugal, le quintuple Ballon d'Or a été aperçu la main dans le short en train de fouiller pour finalement attraper quelque chose et le porter à sa bouche. Les plus folles théories ont couru avant que la Fédération portugaise n'explique qu'il s'agissait simplement d'un chewing-gum. Ce qui reste quand même dégoûtant. Et étonnant de la part d'un joueur aussi soucieux de son apparence et de l'image qu'il renvoie...