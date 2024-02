Cristiano Ronaldo accentue son avance sur Lionel Messi

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le duel légendaire entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo touche à sa fin. Les deux champions sont partis en pré-retraite et tirent leurs dernières cartouches. Mais il n'empêche que leurs partisans continuent de comparer leurs statistiques, quand bien même elles sont peu révélatrices, avec les très faibles championnats saoudiens et américains.

947 buts pour CR7, 895 pour Messi

Ce dimanche, Cristiano Ronaldo a ouvert le score pour al-Nassr face à Al Shabad (3-2). C'était certes sur pénalty mais ça compte quand même. Et cela fait désormais 947 buts pour le quintuple Ballon d'Or (selon Transfermarkt), soit 52 de mieux que son grand rival argentin. Mais la saison de MLS recommence à peine et battra son plein quand le championnat saoudien fera un break. Messi aura donc l'occasion de se rapprocher de son grand rival...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Cristiano Ronaldo encore une fois buteur avec Al Nassr ! 🇸🇦



🇵🇹 Le Portugais marque son 22ème but de la saison en Saudi Pro League 🥵#AlShababAlNassr | #SaudiProLeague pic.twitter.com/5r029EBjQ1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 25, 2024

Podcast Men's Up Life