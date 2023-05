Cristiano Ronaldo avait un autre projet que Al-Nassr en janvier dernier

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United cet hiver a fait beaucoup de bruit, et les rumeurs autour de la légende portugaise se sont multipliées pour qu’au final, Al-Nassr finisse par remporter le gros lot. Si le Bayern ou encore Chelsea avaient longuement été évoqués, c’est un autre club londonien qui aurait pu montrer son intérêt cet hiver : Arsenal. CR7 s'était même proposé aux Gunners.

Un titre de Premier League à portée de main

Selon Piers Morgan, le journaliste anglais qui avait fait exploser la relation entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, Arsenal aurait mieux fait de porter plus d’intérêt à l’ancien du Real cet hiver : « On peut se moquer autant qu'on veut, mais si on avait recruté Ronaldo quand il a quitté United, jusqu'à la fin de la saison - comme il voulait le faire d'ailleurs - on aurait gagné le championnat ».

Fervent supporter des Gunners, Piers Morgan regrette ainsi la décision des Canonniers de snober CR7 cet hiver, qui aurait selon lui, fait beaucoup de bien à l’équipe de Mikel Arteta.