Cristiano Ronaldo définitivement blanchi de l'accusation de viol

C'est la fin d'un long feuilleton pour Cristiano Ronaldo. Selon le média américain Daily Mail, la justice américaine a décidé de rejeter le dernier appel de Kathryn Mayorga, qui accuse le Portugais de viol. L'affaire remonte à 2009. L'ancienne mannequin avait fait la connaissance du futur joueur du Real Madrid à Las Vegas et avait fini la nuit dans sa chambre. CR7 assure que la relation était consentie, la plaignante prétend qu'elle a été contrainte de faire des choses qu'elle ne voulait pas.

Dès 2010, Cristiano Ronaldo a accepté de verser 340.000€ à Mayorga pour éviter tout problème. Mais l'Américaine a décidé de revenir sur cet accord il y a quelques années. Seulement, le procès qu'elle a intenté a échoué, de même que ses multiples appels. Il ne lui reste plus aucune voie juridique, elle qui réclamait plusieurs dizaines de millions d'euros.

The United States Court of Appeals backed Cristiano Ronaldo today on Tuesday, Nov 21, rejecting AGAIN an appeal by Katheryn Mayorga's lawyers. pic.twitter.com/ehAWopeqVR