Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vivent un nouveau cauchemar au Portugal

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

C'est l'histoire d'une « maison de rêve » qui est en train de se transformer en un véritable projet cauchemardesque pour le couple Cristiano Ronaldo – Georgina Rodriguez. Dans l'idée d'une retraite tranquille, CR7 fait actuellement une maison dingue dans le quartier résidentiel de Quinta da Marinha à) Cascais (Portugal)... Sauf que le chantier ne se passe pas comme prévu et cela commence sérieusement à agacer les riverains.

Les riverains mécontent, un fiasco de A à Z

Si ce « château » à plus de 20 M€ devait être livré dans un premier temps avant les JO de Pékin puis en juillet 2023, le retard et les frais continuent de s'accumuler. D'après le média portugais Look, les voisins n'en peuvent plus :

« Il reste au moins un an de travaux dans la maison. Nous en avons assez. Nous avons eu trois ans de travaux. La maison est si grande qu'elle ressemble à un hôpital. Ma rue est coupée depuis des mois. Depuis des mois, mon jardin est plein de poussière. Tout cela à cause de la "pyramide" du pharaon Ronaldo », ironise l'un d'entre eux.

Autre problème : ce domaine est aujourd'hui bien trop exposé aux yeux de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez qui pourraient ne jamais y habiter ! « Il est impossible d'avoir une vie privée dans cette maison. Elle est trop exposée. Elle est entourée d'un terrain de golf qu'elle a essayé d'acheter à tout prix, mais cela n'a pas fonctionné », avance une autre source, expliquant que le quintuple Ballon d'Or était ressorti très frustré de cet échec. Les images de la « pyramide » de la discorde :

🏡 Segundo informações, @Cristiano está construindo uma casa de repouso para ele e sua família na Quinta da Marinha em Portugal, o projeto está avaliado em cerca de 21 milhões de dólares. 💰💵 pic.twitter.com/oVBel71Tkh — CR7 MIL GRAU (@MILGRAUCR7) June 14, 2022

Podcast Men's Up Life