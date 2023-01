Cristiano Ronaldo fait une rencontre musclée en Arabie Saoudite

Parfaitement épanoui dans sa nouvelle vie à Riyadh même s'il n'a pas encore disputé le moindre match avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo (37 ans) a fait une rencontre étonnante qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux.

Grand amateur de sports de combat et ami avec la star de MMA Conor McGregor, CR7 a fait la rencontre d'une autre star de la discipline : le franco-camerounais Francis Ngannou. Un moment de partage que le quintuple Ballon d'Or s'est empressé de partager sur son compte Instagram.

Visiblement, la rencontre a aussi marqué le boxeur qui l'a fait savoir sur Twitter : « Super discussion avec le GOAT à Riyadh aujourd'hui. Très inspirant ! »

Great talking with the 🐐 in Riyadh today. Very inspirational! @Cristiano pic.twitter.com/aaMXmc1GUB