Cristiano Ronaldo fanfaronne, Georgina Rodriguez lui ramène la plus belle coupe du monde !

Bien à Al-Nassr, où il vient d’inscrire un triplé lors de sa première victoire en championnat contre Al-Fateh (5-0), Cristiano Ronaldo en a profité pour évoquer le niveau du championnat saoudien et son avenir personnel. « Avec la venue des autres stars, le championnat saoudien progressera beaucoup plus vite et peut continuer sa courbe de croissance, a-t-il affirmé. L’ambition est toujours la même, rivaliser avec les plus grandes ligues du vieux continent, voire les dépasser. Je suis très heureux d’être ici en Arabie saoudite, le football évolue. Des joueurs de grande qualité arrivent. Cette ligue va être la meilleure au monde. Pas à pas, le chemin se construit. Je suis très heureux. »

La meilleure maman du monde !

Non contente de voir son compagnon s’éclater en Arabie saoudite, Georgina Rodriguez n’est pas restée les bras croisés. La belle a ainsi publié une photo du dernier trophée glané auprès de sa fille Eva : celui de la meilleure maman ! Cela vaut bien toutes les autres coupes du monde.

