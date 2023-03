Cristiano Ronaldo voit rouge après les accusations d’infidélité avec Georgina Rodriguez

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Enfin bien installé en Arabie saoudite, à Al Nassr, où il a signé pour oublier le fiasco Manchester United, Cristiano Ronaldo traverse une mini-tempête dans son couple. Georgilaya, célèbre blogueuse et influence vénézuélienne, a révélé que CR7 lui aurait envoyé des SMS pour l’inviter dans sa chambre après l’avoir croisé et pris un selfie avec elle le 25 mars alors qu’il était en sélection.

« Quand j’ai lu le message, j’ai pensé que si j’y allais, nous parlerions, apprendrions à mieux nous connaître, peut-être que je pourrais prendre plus de photos, a-t-elle confié sur Instagram. Je ne pensais pas que, dans cette situation, il y aurait du sexe. Le fait est que c’est arrivé. C’était consenti de ma part, mais malgré cela je me suis senti manipulé, par la notoriété et la puissance de Cristiano Ronaldo. »

Des accusations graves que le clan Cristiano Ronaldo (38 ans) a démenties très fermement. La porte-parole de l’attaquant portugais a confié : « C’est complètement faux et diffamatoire. » Reste à savoir la suite de cette ombre histoire...