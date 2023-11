De lourdes accusations d’infidélités contre Lionel Messi, les langues se délient

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Depuis le gala du Ballon d’Or où une image devenue virale montre Lionel Messi dévorer du regard la journaliste argentine Sofia Martinez, les rumeurs vont bon train autour d’une supposée infidélité de la star de l’Inter Miami.

Marié depuis 2017 à Antonela Roccuzzo, Léo Messi commencerait-il à batifoler ailleurs, lui qui était déjà paru très proche de la journaliste en août lors d’un entretien pour ESPN ? Certains blogueurs brésiliens peu scrupuleux ont disserté en ce sens ces dernières semaines et cela a eu le don d’agacer une amie du couple Daniella Seaman, la compagne de Cesc Fabregas.

Madame Fabregas au secour du couple Messi - Antonela

Lisant un post Instagram relayant les rumeurs d’infidélité de Messi, Daniella s’est offusquée pour ses amis victimes de rumeurs malveillantes : « Quelle est cette publication qui n’a aucun sens … et qui n’a rien de bien ».

Il y a quelques jours, face à ces rumeurs, Sofia Martinez avait, elle aussi, pris la parole pour démentir avec véhémence et rappeler qu’elle était aussi en couple : « La seule différence, c’est que je suis une femme et ça permet aux gens de sortir beaucoup de choses. Cela me rend un peu triste que les gens le prennent ainsi alors qu’en réalité cela n’a rien à voir avec ça ».

Au Brésil, où on déteste les Argentins, l’affaire a pris une telle ampleur que certains n’ont pas hésité à comparer Sofia Martinez à Clara Chia, la nouvelle compagne de Gérard Piqué, à l’origine de son divorce avec Shakira…

