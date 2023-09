Wanda Nara se fait plus discrète depuis le début de la saison mais elle n’a rien perdu de son ex appeal. En témoigne ce dernier cliché pris dans son lit, au réveil, alors que la belle ne portait que ses sous-vêtements.

Pour alimenter l’intrigue, la compagne de Mauro Icardi a lancé un message énigmatique : « Les reines qui me plaisent dorment toute la journée. » Comprenne qui pourra.

Pour résumer

