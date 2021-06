Euro 2021 : Angleterre 1-0 Croatie (terminé)

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Grâce à un but de Raheem Sterling juste avant l'heure de jeu (57e), l'Angleterre a battu sur le plus petit des scores la Croatie (1-0) à l'occasion du premier match de la phase de poules de l'Euro 2021.

⏰ RESULT ⏰



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sterling nets as England win EURO opener for first time

🇭🇷 Croatia lose first group game in this tournament for first time



🤔 Who impressed you most? #EURO2020