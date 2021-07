Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

L’Allianz Arena de Munich accueillera ce vendredi le quart de finale de l'Euro 2021 entre la Belgique et l’Italie. En huitième de finale, les Diables Rouges et les Italiens ont respectivement éliminé le Portugal (1-0) et l'Autriche (2-1 a.p).

Belgique - Italie sur M6 et beIN Sports 1

Pour suivre Belgique - Italie, nous vous invitons à vous brancher sur les chaînes M6 et beIN Sports 1 à 21 heures.