Euro 2021 : Italie - Turquie, la Squadra Azzurra s'impose sans trembler (3-0) !

L'Italie débute son Euro par un carton ! Opposée à la Turquie ce vendredi dans le cadre de son premier match de poules de la compétition, la Squadra Azzurra s'est imposée sans trembler (3-0). Largement supérieure tout au long de la rencontre, la sélection italienne a réussi à faire la différence en seconde période grâce à un but contre son camp de Merih Demiral (53e) et une réalisation opportuniste de Ciro Immobile (66e). Lorenzo Insigne est venu parachever le succès des siens en fin de partie (80e). Une victoire logique et implacable qui permet aux hommes de Roberto Mancini de prendre provisoirement les commandes du Groupe A, alors que la Suisse et le Pays de Galles croiseront le fer ce dimanche.