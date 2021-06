Euro 2021 : la Belgique s'offre le Portugal de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Dominée mais réaliste, la Belgique est venue à bout ce dimanche du Portugal (1-0) grâce à un but splendide de Thorgan Hazard juste avant la pause (42e). Les Diables Rouges se qualifient pour les quarts de finale de l'Euro 2021 où ils défieront l'Italie.

⏰ RESULT ⏰



🇧🇪 Belgium through to the quarter-finals 🎉

🇵🇹 Holders Portugal eliminated in round of 16



🤔 How far will the Red Devils go? #EURO2020