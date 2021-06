Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Vainqueurs respectivement de l'Ukraine (3-2) et de la Macédoine du Nord (3-1), les Pays-Bas et l'Autriche sont en tête du groupe C de l'Euro 2021. Ce jeudi, les deux nations s'affrontent à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam (Pays-Bas).

Pays-Bas - Autriche sur beIN Sports 1

Pour suivre Pays-Bas - Autriche, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne beIN Sports 1 à 21 heures.