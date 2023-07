FC Barcelone, PSG : Messi ouvre déjà son compteur avec l'Inter Miami et de quelle manière !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Lionel Messi a fait ses grands débuts avec l'Inter Miami lors de la réception dans la nuit de vendredi à samedi du club mexicain de Cruz Azul, comptant pour la première journée de la Leagues Cup.

Messi joue déjà les héros avec l'Inter Miami

Entré en jeu à la 54e minute sous l'ovation du public floridien et prenant tout de suite le brassard de capitaine, la star argentine a changé le cours du match en marquant le but de la victoire dans le temps additionnel (2-1) d'un coup franc magistral qui s'est logé dans la lucarne du gardien adverse. Les débuts du sextuple Ballon d'Or avec sa nouvelle équipe, qui ne s'était plus imposée depuis 11 matchs, ne pouvait donc pas mieux commencer.

