FC Barcelone, Real Madrid, PSG – Mercato : Echeverri repousse City et acte son avenir !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Pépite de River Plate, courtisé par tous les plus grands clubs de la planète, Claudio Echeverri (17 ans) a fait une annonce choc qui devrait forcer son départ d’Argentine. Titulaire pour la première fois hier soir à l’occasion du Trophée des Champions face à Rosario Central (2-0), el « Diablito » a acté son départ : « Je ne vais pas renouveler, je continuerai encore six mois ou un an et ensuite nous verrons ce qui se passe ».

Echeverri prêt à jouer la montre pour le Barça ?

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec une clause libératoire comprise entre 25 et 30 M€ en fonction de la date de son départ, Claudio Echeverri a les idées claires sur le club qu’il souhaite rejoindre dans le futur. Cité à Manchester City, au Real Madrid, au PSG, à la Juventus ou encore au FC Barcelone, le milieu offensif argentin ne jurerait que par le Barça selon SportItalia.

Alors que les Citizens sont prêts à payer sa clause libératoire en janvier pour l’attirer en Angleterre, Echeverri pourrait attendre l’été 2024 – voir janvier 2025 afin de donner une chance à son club de cœur de faire une offre. En effet, aux prises avec le fair-play financier espagnol et déjà obligé de jongler entre ses joueurs pour inscrire Vitor Roque, le FC Barcelone n’a pas les moyens de se positionner sur la période. Un beau geste de la part d’Echeverri même si, du côté des hinchas de River Plate, on n’appréciera pas forcément la méthode…

Manchester City est prêt à payer la clause libératoire de 25 millions d'Echeverri , mais l'Argentin préfère Barcelone, dont la stratégie est d'attendre l'été pour payer moins. @Glongari — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 23, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life