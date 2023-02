FIFA The Best : le meilleur entraîneur est connu !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Lionel Scaloni, qui a amené l'Argentine sur le toit du monde au Qatar, a été élu meilleur entraîneur de l'année 2022 au FIFA The Best Football Awards. Le sélectionneur de l'Albiceleste a devancé Carlo Ancelotti (Real Madrid) et Pep Guardiola (Manchester City).