Georgina Rodriguez affiche des courbes renversantes et s'envoie en l'air avec Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Actuellement en vacances sur son île de Madère, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez en pris un peu de bon temps, loin des enfants, qu'ils ont laissé à la mère du champion. Ils en ont profité pour profiter de l'océan Atlantique et d'un temps somptueux. Sur les images diffusées par les deux stars sur leurs réseaux sociaux, on les voit sur un jet-ski, madame dans un bikini très fin, le postérieur bien évidence, dans une posture comme toujours tout sauf naturelle.

Après ça, comme on pouvait s'y attendre, le couple a profité de son éphémère liberté pour s'envoyer en l'air... mais en faisant du parachute ascensionnel ! Dommage qu'on ait l'image et pas le son, car ce genre d'activité est toujours propice à des hurlements de la part des participants...

Cristiano Ronaldo goes shirtless with his bikini-clad girlfriend Georgina Rodríguez https://t.co/7C7glaXej7 pic.twitter.com/lo9ekP2HHr — Josiah Williams (@Josiah_FL) July 11, 2023

Podcast Men's Up Life