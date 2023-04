Georgina Rodriguez dévoile des détails sur ses ébats intimes avec Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

La saison 2 de « Soy Georgina » est bel et bien lancée ! En visionnage sur Netflix, la série qui parle de la vie de Georgina Rodriguez cartonne tant la compagne de Cristiano Ronaldo y dévoile une facette plus intimiste de sa personnalité. Une seule anecdote suffit à résumer cet état de fait. Une conversation avec « Les amours », nom affectueusement donné à son groupe d’amies sur WhatsApp, a ainsi été relayée récemment dans le programme. Et elle vaut le détour...

« Non, on l'a fait… »

« Cris m'a dit d'aller au spa. Donc allons y. C'était super excitant et la première fois que je suis entrée dans le jacuzzi, je suis entré avec les bras levés », a-t-elle expliqué. « Vous auriez déjà pu le faire au lit et non au spa », a répondu Iván García, collaborateur de Telecinco et ami proche du mannequin. « Non, on l'a fait… », a répondu Georgina, sans finir sa phrase. « Avez-vous fait l'amour au spa ? », lui a demandé sa sœur Ivana. Face à cette réplique, la compagne de CR7 n'a fait que sourire timidement et a continué à plaisanter avec ses amies ! Qui ne dit mot consent...