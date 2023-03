Georgina Rodriguez, madame CR7, se livre comme jamais sur la perte de son fils !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Dans quelques jours, le 24 mars pour être précis, sortira la saison 2 de la série documentaire sur Georgina Rodriguez, « Soy Georgina », où la compagne de Cristiano Ronaldo se livrera comme jamais.

Si la première saison racontait le conte de fées vécu par la native de Jaca la saison 2 reviendra sur une année beaucoup plus sombre pour le couple avec la perte d'un de leur jumeau mort-né Angel et les difficultés à surmonter ce moment compliqué pour CR7 et sa belle.

Plusieurs extraits du documentaire ont fuité et on y voit une Georgina vulnérable, sincère, triste et impuissante face au décès de son fils. On y apprend également qu'avant la grossesse compliquée de ses jumeaux, l'Espagnole avait fait trois fausses couches.

La perte de son fils l'a brisé

« Chaque fois que j'allais chez le gynécologue la nuit, je faisais des cauchemars parce que je me demandais comment ils allaient être positionnés, comment l'accouchement allait se dérouler, si ce serait une césarienne ou non... .... À chaque échographie, j'avais très peur, j'étais très tendue, parce que j'avais déjà fait trois fausses couches et j'arrivais à la maison brisée », raconte la belle.

Georgina a également évoqué la disparition d'Angel avec des mots très forts : « Ils sont nés le lundi de Pâques, le moment le plus attendu arrive et votre cœur s'arrête. Bella est née forte et en bonne santé, mais un morceau de mon cœur s'est envolé. Comment on l'a annoncé aux enfants ? C'est Cris qui s'en est chargé. Il leur a dit qu'Ángel était au paradis. C'était une dose de réalité (…) Je ne serai plus jamais la même. Chaque fois que je regarde Bella, je me demande : "Est-ce qu'il serait comme ça ? La vérité, c'est que j'ai l'impression de ne pas être encore prête à y penser, de ne pas l'avoir encore accepté ».