Grande victoire pour Georgina Rodriguez, Madame CR7 garde son jardin secret !

Devenue personnalité publique dès lors qu’elle s’est affichée en couple avec Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez a toujours fait en sorte de protéger son passé familial complexe. En ce sens, la native de Jaca a gagné un procès capital contre plusieurs chaînes de télévision.

Georgina gagne son procès

Comme le rapporte ABC, ces programmes ont été condamné en première instance à payer 120 000€ à Georgina et à sa sœur Ivana (70 000€ pour la compagne de CR7, 50 000€ pour sa sœur) pour atteinte à leur vie privée et à leur image. La cour a en effet jugé que lorsqu’elle a intenté ce procès en 2018, Georgina commençait seulement « à être connue pour sa relation sentimentale avec le footballeur, et en aucun cas elle ne jouissait de la célébrité et de la projection publique qu'elle a actuellement ».

Si elle a accepté d’ouvrir son intimité dans l’émission de Netflix « Soy Georgina », le mannequin espagnol n’a jamais souhaité s’étaler sur sa vie familiale compliquée avant sa rencontre avec Cristiano Ronaldo et plus précisément sur sa relation avec son père, retourné en Argentine et décédé en 2019.

