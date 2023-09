Inter Miami : vers un énorme coup dur pour Messi ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Blessé à la cuisse droite depuis la semaine dernière et la large victoire de l'Inter Miami face à Toronto (4-0), Lionel Messi était absent pour le match face à Orlando City (1-1) et pourrait ne pas débuter la finale de la Coupe des États-Unis contre Houston Dymano et même être forfait, d'après Olé.

Messi absent ce mardi de l'entraînement !

"Bien que les études qu'il a subies après Toronto aient confirmé qu'il ne souffrait d'aucune lésion musculaire, il est clair que ce mal complique la situation", a annoncé le quotidien argentin. "L'Inter Miami travaille pour qu'il participe au match. Aujourd’hui (mardi), il ne s’est pas entraîné avec l’équipe mais il était au club", a, de son côté, révélé le journaliste argentin de TyC Sports, Gastón Edul. Présent ce mardi en conférence de presse, l'entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino, devrait en dire plus sur l'état de santé du septuple Ballon d'Or.

