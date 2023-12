Inter Miami, FC Barcelone - Mercato : Suarez incapable de rejoindre une dernière fois Messi ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Des semaines que ça dure. Et bien avant que la saison se termine au Brésil. Luis Suarez, qui a fait dans la nuit de dimanche à lundi ses adieux au public de Grêmio Porto Alegre, est annoncé avec insistance à l'Inter Miami en 2024. Avec son ancien partenaire du FC Barcelone dont il est resté proche, Lionel Messi.

Trois comprimés et une injection

Pourtant, et si l'on se fie aux propos du joueur, relayés par le compte twitter ActualitéBarça, il est également une forte probabilité que l'attaquant uruguayen tire sa révérence. Physiquement, ça ne passe plus. Lisez plutôt.

"Quelques jours avant chaque match, je prends trois comprimés et quelques heures avant de jouer, je reçois une injection. Sinon, je ne peux pas jouer. D'où le fait que je boite. Je dois penser que dans cinq ans peut-être, je ne pourrai plus jouer au football à 5 ​​avec mes amis. La vérité est que les premiers pas du matin sont très douloureux. Quiconque me voit pense qu'il m'est impossible de jouer à un jeu. Mon fils me demande de jouer avec lui et je ne peux tout simplement pas."

"Je dois penser que dans cinq ans peut-être, je ne pourrai plus jouer au football à 5… pic.twitter.com/AC9sPtQ8dy — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 4, 2023

