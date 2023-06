Inter Miami : l'identité du futur entraîneur de Messi se précise, il vend même la mèche

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Alors que Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière du côté de la MLS et de l'Inter Miami, la franchise dirigée par David Beckham n'a toujours pas trouvé son nouvel entraîneur. Mais il pourrait bien s'agir de Tata Martino.

Tata Martino confirme pour l'Inter Miami

D'ailleurs, le technicien argentin, qui a déjà eu la Pulga sous ses ordres au FC Barcelone et en sélection argentine, a confirmé des discussions en cours avec l’Inter Miami auprès de The Athletic. "La MLS est ma faiblesse. Je faisais partie d’un projet extraordinaire avec Atlanta United qui avait une direction claire, beaucoup de communication et des objectifs similaires qui ont été établis très rapidement et exécutés. Après avoir coaché ​​en MLS, j’ai été attiré par elle. J’aime la ligue. La possibilité de revenir en MLS est toujours là", a poursuivi Tata Martino.

⚽️ L'équipe type de l'Inter Miami avec Messi et les potentielles recrues #ButFC https://t.co/DjNxLnyB77 — But! Football Club (@club_but) June 25, 2023

Pour résumer Tata Martino, qui a déjà eu Lionel sous ses ordres au FC Barcelone et en sélection argentine, a confirmé qu'il était en discussion avec l'Inter Miami pour devenir le nouveau coach de la franchise, et donc de la Pulga.

Fabien Chorlet

Rédacteur