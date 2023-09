Inter Miami : le verdict est tombé pour la blessure de Messi !

Lors de la large victoire dans la nuit de mercredi à jeudi de l'Inter Miami face à Toronto (4-0), Lionel Messi, contraint de sortir dès la 37e minute, s'est blessé. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis bien longtemps.

Mais les nouvelles seraient rassurantes pour le sextuple Ballon d'Or. D'après le journaliste argentin de TyC Sports, Gastón Edul, Lionel Messi aurait simplement ressenti une fatigue derrière la cuisse droite. Comme c'était attendu, la Pulga devrait donc être laissé au repos pour le déplacement dans la nuit de dimanche à lundi (1h30) sur la pelouse d'Orlando City afin de se préserver pour la finale de la Coupe des États-Unis contre Houston Dynamo.

Leo Messi no tiene lesión. Fue la fatiga que arrastraba en el posterior de la pierna derecha.

Martino adelantó que no va a jugar el fin de semana y va a descansar para la final de la US Open Cup.