Inter Miami - Mercato : le bras droit de Beckham vend la mèche pour l'arrivée d'autres stars que Messi

En fin de contrat cet été avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a décidé de rejoindre la MLS et l'Inter Miami plutôt que de revenir au FC Barcelone. Dans un entretien accordé à El Pais, le bras droit de David Beckham, Jorge Mas, qui l’un des propriétaires de la franchise américaine, a annoncé ce dimanche que d'autres stars allaient rejoindre la Pulga cet été.

"Deux ou trois joueurs de plus viendront"

"Pour nous, il était essentiel d’entourer Lionel Messi de joueurs de son niveau. Nous parlons avec Sergio Busquets depuis plus ou moins un an. Dans le vestiaire, il sera très important. Deux ou trois joueurs de plus viendront. Nous avons parlé avec Jordi Alba tandis que Luis Suarez est sous contrat, il a une clause, et je ne sais pas si un départ est possible. Nous avons également parlé avec Angel Di Maria , mais il semble qu’il soit sur le point de signer avec une autre équipe. Toutes les annonces se feront avant le 15 juillet", a-t-il déclaré. Rappelons que Sergio Ramos, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le PSG, pourraient également rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami.

