Inter Miami : Messi au cœur d'une polémique que connaît bien le PSG

Lionel Messi n'a pas pris part au match nul de l'Inter Miami face au New York City FC (1-1) cette nuit. Et a priori, il ne rejouera pas cette saison avec la franchise floridienne. Il reste encore quatre matches de saison régulière d'ici la fin octobre et à moins d'un miracle, elle ne prendra pas part aux playoffs puisqu'elle pointe à 12 longueurs d'une qualification directe et à quatre des barrages.

Blessé le 8 septembre avec l'Argentine

Messi souffre d'une déchirure de deux centimètres à l'ischio-jambiers, contractée lors du match de l'Argentine face à l'Equateur (1-0) le 8 septembre et aggravée contre Toronto (4-0) le 21. Le champion du monde n'aurait pas dû jouer avec l'Albiceleste lors de la coupure internationale, après une saison longue et harassante pour lui, entre ses obligations au PSG, la Coupe du monde et son déménagement aux Etats-Unis. Mais Paris est bien placé pour le savoir, quand il s'agit de l'Argentine, il veut toujours en être. Quitte à se blesser et à manquer à ses obligations avec son club...

