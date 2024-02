L'explication lunaire de Ronaldo à son nouveau déparage

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Dimanche dernier, Cristiano Ronaldo a de nouveau fait parler de lui. Pas pour son pénalty transformé lors de la victoire d'al-Nassr sur la pelouse d'Al-Shabab (3-2) mais pour sa réaction à la fin de la rencontre. Chambré par les supporters adverses qui scandaient le nom de Lionel Messi, le Portugais a d'abord fait de grands gestes d'énervement avant d'en faire un autre impliquant ses parties (et que personne n'a vraiment compris).

"Nous y sommes habitués en Europe"

Pour cela, et parce que ce n'était pas la première fois, la Fédération saoudienne a décidé de convoquer le quintuple Ballon d'Or, qui encourt jusqu'à deux matches de suspension. Pour sa défense, CR7 a eu cette explication lunaire, relayée par Marca : "Je respecte tous les clubs. Le geste de joie après le tir exprime la force et la victoire, et ce n’est pas honteux. Nous y sommes habitués en Europe".

🚨 La sanción que sufriría Cristiano Ronaldo por parte de la liga de Arabia Saudita por realizar gestos obscenos ‼️



Todos los detalles ⬇️ https://t.co/OztGT2kYuU — DSPORTS (@DSports) February 28, 2024

