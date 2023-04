La folle somme que pourrait toucher Georgina Rodriguez en cas de rupture avec Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez seraient au bord de la rupture ! Le mode de vie de la mannequin espagnole exaspérerait la star portugaise, et les disputes entre sa compagne et sa mère le laserait, au point qu’il serait prêt à se séparer de sa femme. C’est en tout cas ce que la presse people relaie ces derniers jours.

Si Georgina Rodriguez et CR7 venait à se séparer, la femme de 29 ans pourrait empocher 35% de la fortune du quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, soit environ 350 millions d’euros, selon les informations de CMTV.