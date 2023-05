La mère de Cristiano Ronaldo fait une annonce cinglante sur son couple avec Georgina Rodriguez

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Le couple glamour formé par Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez battrait-il de l’aile depuis son arrivée en Arabie saoudite cet hiver ? Certains rumeurs insistantes vont dans ce sens et certains médias sont même allés jusqu’à ajouter que la mère de CR7 aurait usé de la sorcellerie pour créer ce soi disant éloignement. Agacée par ces dernières informations, Dolores Aveiro a décidé de taper du poing sur la table en publiant un long message dans lequel elle met les choses au clair.

La mère de CR7 monte au créneau

« Je veux communiquer en mon nom et au nom de ma famille qui comprend Georgina, épouse de mon fils Cristiano. J’affirme qu’aujourd’hui, 16 mai 2023, j’ai appelé mes avocats pour réhabiliter mon nom et celui de ma famille pour ce qu’ils représentent dans ma vie, a-t-elle démenti sur Instagram. Une histoire est sortie dans un journal portugais bien connu (qui par conséquent utilise et abuse de mon nom de famille pour se faire de la publicité ). Cette histoire fausse, calomnieuse et même macabre des nouvelles où l’on parle d’actes horribles que j’aurais ordonnés pour enlever le bonheur d’un de mes enfants.. .Mon nom ne sera jamais jeté sur la place publique, je ne permettrai jamais à une source d’information aussi peu professionnelle d’utiliser mon nom en vain. Je vais prouver que les sources et les mots utilisés jusqu’à présent étaient totalement faux. Il y a des offenses gratuites après ce type de nouvelles qui font mal, blessent et nous laissent les mains liées . Mes petits-enfants, certains d’entre eux, lisent et écoutent déjà les gens et les critiques. Pour cette raison même, je n’abandonnerai pas jusqu’à ce que ce journal paie tout ce qui est écrit aujourd’hui.» Le message est passé.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo (Al Nassr, 38 ans) éloignés en privé par sa faute ? Dolores Aveiro est montée au créneau pour démentir les récentes allégations nauséabondes publiées dans la presse people portugaise.

Bastien Aubert

Rédacteur