Le Al-Nassr de CR7 prépare un dernier coup de fusil au Mercato !

Si le club d’Al-Nassr a déjà réalisé un immense Mercato cet été en offrant à Cristiano Ronaldo plusieurs grands noms (Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Alex Telles, Aymeric Laporte, Otavio), le club saoudien n’a peut-être fini de ses coups de fusil sur le marché européen.

En effet, comme le révèle Foot Mercato, les Jaune et Bleu sont en train de libérer une place de joueur étranger avec le départ de l’ancien rémois Ghislain Konan vers Al-Fayha. L’idée d’Al-Nassr est d’accueillir un dernier joueur européen avant la fin du Mercato de Saudi Pro League.

Pour rappel, Al-Nassr aura encore quelques jours pour finaliser son dernier coup puisque le Mercato ferme un peu plus tard en Arabie Saoudite (entre le 7 et le 20 septembre selon les sources).

🚨EXCL: 🟡🔵🇨🇮 #SPL |



◉ Ghislain Konan is on the verge to leave Al-Nassr 🇸🇦 and sign to Al-Fayha Club 🇸🇦 ‼️ pic.twitter.com/c0mEoLKmVz