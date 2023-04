Le coup de sang de Georgina Rodriguez, madame Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Cette semaine, Georgina Rodriguez a communiqué assez longuement sur Instagram, démentant les dernières rumeurs répandues au sujet de sa famille et de ses enfants. C’est sur le réseau social Instagram, que la femme de CR7 a démenti certaines paroles.

« Nous apprécions vraiment le travail incroyable qu’ils font pour nous en tant que famille »

« Certains médias ont publié des histoires négatives sur nos enfants à l’école et je voudrais dire que ces les déclarations sont absolument fausses. Nos enfants étudient dans une école fantastique, avec de merveilleux professionnels. Nous apprécions vraiment le travail incroyable qu’ils font pour nous en tant que famille, en tant que parents et sur le plan personnel. Nos enfants ont trouvé de bons amis et sont très contents de leur nouvelle école à Riyad », a clarifié Georgina Rodriguez