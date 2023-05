Le dernier caprice de Georgina Rodriguez coûte 80 000€ 

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Connaissant la fortune de Cristiano Ronaldo, il est certain que le footballeur portugais, est en capacité d'offrir les plus beaux cadeaux à sa dulcinée Georgina Rodriguez. Et la mannequin argentine s'est exposée sur les réseaux sociaux, avec un joujou de haut calibre.

Une montre hautement évaluée

En effet, l'influence a postée une poto sur son compte Instagram, où son poignet était orné d'une montre Rolex Cosmograph Daytona. Une montre datant de 60 ans, et évaluée à environ 80 000 €. Rien que ça !