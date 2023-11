Le nouveau clip très hot de Wanda Nara est arrivé !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Wanda Nara a bel et bien plusieurs cordes à son arc. Si on la savait déjà à l’aise avec une maryse à la main et un masque de loup sexy sur les yeux, la playmate argentine a également épaté son monde en tournant un clip des plus incendiaires.

Un morceau déjà disponible

Ornée de bijoux et très peu vêtue, la compagne de Mauro Icardi s’en est donnée à cœur joie pour bouger son popotin. On vous laisse découvrir le morceau, déjà disponible dans toutes les « bonnes boutiques. »

