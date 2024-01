Les Messi et les Ronaldo ont passé un réveillon du jour de l'an bien différent

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Comme quasiment tout le monde sur la planète, les stars du football ont célébré le réveillon du nouvel an hier soir. Avec démesure pour certains, avec sobriété pour d'autres. Le grand écart de la soirée nous a été offert par les deux plus grands footballeurs des vingt dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Chacun a festoyé à sa façon, en fonction de son caractère.

Le grand écart entre Messi et CR7

Cristiano Ronaldo était loin de chez lui, dans ce qui semble être une haute tour en Arabie Saoudite, avec Georgina Rodriguez dans ses bras et un somptueux feux d'artifice derrière. Luxe et ostentation, bien à l'image du couple hispano-portugais. A l'autre bout de la Terre, en Argentine, les Messi ont fait la fête en famille, dans leur ville de Rosario. Pas de costume ou de robe hors de prix sur le cliché pris par Antonela Roccuzzo. Son mari est en tee-shirt rose, elle dans une tenue des plus légères...

¡Leo Messi desmiente rumores y celebra el Año Nuevo con su familia en Rosario! 🎉👨‍👩‍👦‍👦 La imagen compartida muestra la unión familiar y desmiente cualquier crisis con Antonela Roccuzzo. ¡Descubre todos los detalles en nuestra nota! https://t.co/pTzp0MJxOF — 6-7-8 (@678elprograma) January 1, 2024

