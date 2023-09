Ligue des Champions (C1) : quelle stratégie de paris pendant la compétition ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Les meilleurs clubs européens s'affrontent en plusieurs phases au cours de la C1, jusqu'à la victoire finale pour décrocher la Coupe aux grandes oreilles. Ces confrontations offrent d'innombrables opportunités de mise. Des stratégies bien pensées sont alors nécessaires pour être performants.

Rester fidèle à une règle clé : priorité aux paris simples

La Ligue des champions, aussi appelée UCL (pour UEFA Champions League) ou C1, représente l'une des compétitions phares attendues par les fans de foot chaque saison. Puisqu'il s'agit de matches de grande envergure, ils bénéficient d'une remarquable couverture. Ainsi, auprès de bookmakers comme PARIONS SPORT , chacun de ces matchs donne lieu à plus d'une centaine d'options de mise. La tentation peut être alors forte de combiner plusieurs événements de divers matches, pour obtenir une cote gonflée. Il faudra pourtant y résister, si vous tenez à obtenir des résultats positifs. Limitez-vous rigoureusement à des paris simples.

Les paris sur le résultat du match : quelle stratégie ?

L'une des options de paris basiques porte sur le résultat du match (1N2). Il peut être intéressant de miser sur le vainqueur du match, si vos analyses vous permettent d'avoir une bonne confiance en la possible victoire d'une des deux équipes, ou en un match nul. Toutefois, pour jouer la carte prudence, vous pouvez vous fixer comme règle de miser sur le résultat exclusivement lorsqu'une équipe part largement favorite.

Dans ce contexte, les cotes étant a priori faibles, vous pouvez parier suivant la stratégie de la suite de Fibonacci. Cette stratégie consiste à augmenter le montant de vos mises au fur et à mesure, en additionnant à chaque fois les deux précédentes sommes. Vous misez donc par exemple 100 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, 800 euros, 1 100 euros. Cette stratégie a comme principal intérêt de permettre de combler plus facilement les pertes, tout en accélérant la croissance des bénéfices lorsque vos paris réussissent.

Les équipes de Champions League marquent beaucoup de buts

Chaque saison, les matches de Champions League donnent souvent lieu à des matches spectaculaires. De nombreux buts sont inscrits lors de ces duels entre les meilleurs clubs d'Europe. Pour la saison 2022 – 2023 par exemple, au terme des 214 confrontations, 614 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,87 buts / match.

L'événement +2,5 buts peut donc offrir de belles possibilités aux parieurs ! Si vous voulez réduire les risques, vous pouvez simplement diviser votre capital total en le nombre de rencontres devant se jouer pour chaque journée d'UCL (mardi et mercredi). Ensuite, misez une partie sur chacun des matches, en pariant qu'il y aura au moins 3 buts. Les plus prudents pourront toujours choisir l'option +2 (qui permet d'être remboursé s'il n'y a que 2 buts), ou l'option +1,5.

La stratégie pour les amoureux du risque

Si vous aimez prendre des risques, avec des cotes élevées, la stratégie du 1-3-2-6 peut être intéressante pour optimiser vos gains. 1, 3, 2 et 6 sont des multiplicateurs à appliquer successivement. Commencez par définir le montant que vous êtes prêt à perdre en une journée de matches de C1. Considérez ensuite une fraction de ce montant, comme capital de mise unitaire. Après chaque pari validé, réalisez le pari suivant en multipliant la mise unitaire suivant la méthode du 1-3-2-6. Supposons que vous soyez prêt à perdre 300 euros en une journée de matches ; vous pouvez choisir 15 euros, soit le vingtième comme capital de base. Pour le premier pari, misez 15 euros ; s'il est validé, misez ensuite 45 euros, puis 30 euros, puis 60 euros. Notez que la série recommence à zéro à chaque pari perdant en cours de route. Si vous enchaînez les quatre paris gagnants, vous obtiendrez des bénéfices non négligeables.

Dans tous les cas, restez prudents et informez-vous bien avant de vous lancer ! Il est crucial de souligner que les paris sportifs doivent être considérés comme une activité récréative et non comme une source de revenus. Ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et fixez des limites pour vous-même afin de minimiser les risques de problèmes liés aux jeux. Pour rappel, il est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans de parier. Le jeu responsable est essentiel pour profiter de la passion des paris sportifs en toute sécurité.

Podcast Men's Up Life