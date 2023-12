Loin de Mauro Icardi et de ses enfants, Wanda Nara craque totalement !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Touchée par la leucémie depuis quelques mois et dans l’obligation de subir un traitement lourd en Argentine, Wanda Nara n’a pour autant pas mis sa vie professionnelle et familiale en pause. Au contraire.

La compagne de Mauro Icardi a carrément fait le choix d’une participation ultra-médiatique à l’émission « Danse avec les stars ». Un programme qui, combiné à ses nombreux passages à l’hôpital, la tient régulièrement éloigné de sa famille actuellement en Turquie. Un moment difficile pour Wanda qui a eu du mal à retenir ses larmes au moment d’évoquer sa vie privée sur la Raï.

Wanda Nara ne retient pas ses larmes

« Je suis rentrée chez moi en Turquie. J'y suis restée trois jours et... Je ne veux pas pleurer, désolée ! La plus petite est venue avec les bulletins de l'école. Elle a obtenu un 2 dans l'un et un 1 dans l'autre. Elle m'a dit que c'était parce que je n'étais pas là. Oui, ma famille me manque énormément (…) Ici à Rome, tout le monde est si gentil avec moi... Je n'ai vraiment pas de forces. Je suis fatiguée quand les répétitions se terminent », a-t-elle glissé, reconnaissant que sa lutte contre la maladie lui coûtait aussi beaucoup d’énergie même si sa participation à « Danse avec les stars » est aussi un message pour « montrer qu’elle va bien ».

