OL Mercato : une solution enfin trouvée pour Benzema ?

L'avenir de Karim Benzema continue d'alimenter les rumeurs les plus folles. La réalité est simple : le Ballon d'Or 2022 aimerait pouvoir évoluer dans un environnement plus compétitif que le championnat saoudien. Un souhait qui a été peu compris par la direction d’Al-Ittihad mais beaucoup mieux entendu par les plus hautes sphères du PIF (fonds d'investissement public qui gère les engagements financiers des quatre plus gros clubs du pays).

Un affront pour les Saoudiens ?

Selon L’Équipe,ces dernières cherchent une solution pour que toutes les parties puissent retrouver un peu de sérénité avant la reprise du championnat, le 7 février prochain. Les patrons du football saoudien ne veulent pas entendre parler d'un retour de Benzema en Europe, ce qui serait vécu comme un saut en arrière. En attendant, le PIF a pris les devants en menant des discussions avec les patrons des autres clubs importants du pays pour connaître les possibilités et les intérêts vis-à-vis de l'attaquant de 36 ans.

La une du journal L'Équipe du samedi 27 janvier



Lire l'édition > https://t.co/URpNSZiTpD pic.twitter.com/ySFbJzldlE — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 27, 2024

