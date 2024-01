OM, RC Lens, Real Madrid - Mercato : deux clubs en passe de lancer l’assaut pout Varane

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Quel avenir pour Raphaël Varane ? À 30 ans, le défenseur central de Manchester United se sait très courtisé même si certaines pistes ont déjà volé en éclats (OM, Real Madrid).

Al-Ittihad et Al-Nassr se préparent

Si le RC Lens est positionné pour un retour du champion du monde 2018, et qu’une prolongation de contrat reste possible chez les Red Devils, Ekrem Konur annonce que Al-Ittihad et Al-Nassr se préparent tous les deux à lancer l’offensive. Reste à savoir si Varane est prêt à rejoindre Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo dans le Golfe.

💣💥 | 🇫🇷 | Al-Ittihad and Al-Nassr are planning to make an opening bid for Raphaël Varane. 🔴#MUFC https://t.co/bf1e87UJH9 pic.twitter.com/bHZwIPHrUX — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 1, 2024

