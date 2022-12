Portugal : après sa signature à Al-Nassr, Ronaldo se prend une de ses punchlines en pleine tête !

Voilà, c'est fait, Cristiano Ronaldo a pris la direction de l'Arabie Saoudite. Le Portugais s'est engagé jusqu'en 2025 avec Al-Nassr pour un salaire astronomique, qui varie selon les sources. Il semblerait qu'il touchera 70 M€ par saison et que son statut d'ambassadeur du royaume pour sa candidature à la Coupe du monde 2030 fasse grimper la note aux alentours des 200 M€ annuels. Foot Mercato a fait les calculs et cela lui fait 6,5€... par seconde !

Evidemment, ce départ loin de l'Europe vaut des moqueries sans limite au quintuple Ballon d'Or. Et surtout un sacré retour de bâton. Car, en 2015, sur le plateau de l'émission américaine The Jonathan Ross Show, il avait déclaré : "Je veux me retirer avec dignité, pas aux Etats-Unis, au Qatar ou à Dubai". Raté ! Mais vu toutes les péripéties qui ont jalonné son année 2022, on comprend qu'il se soit assis sur sa dignité pour finir sa carrière au soleil...

Cristiano Ronaldo in 2015: "I want to retire with 'dignity', not in USA, Qatar or Dubai"



Cristiano Ronaldo in 2022: Signs for Saudi Arabia team Al-Nassr. pic.twitter.com/FahRdUUZfP