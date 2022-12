Portugal : Cristiano Ronaldo brise le silence après l'élimination en Coupe du monde

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Des mots simples et clairs. Attendus, forcément, puisque le joueur a une fois encore défrayé la chronique en raison de son passage sur le banc de touche, décidé par son sélectionneur. Cristiano Ronaldo s'est longuement attardé sur la défaite de son pays, face au Maroc.

Avec, en substance, ceci. "Gagner une coupe du monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j'ai gagné de nombreux titres de dimension internationale, dont un avec le Portugal, mais mettre le nom de notre pays sur le plus haut pied du monde était mon plus grand rêve.

Je me suis battu pour ça. Je me suis battu dur pour ce rêve. Dans les cinq Coupes du monde que j'ai disputé en 16 ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de portugais, j'ai tout donné. Laissez tout sur le terrain. Je n'ai jamais tourné mon visage face au combat et je n'ai jamais abandonné ce rêve.

Malheureusement hier le rêve s'est terminé. Ce n'est pas la peine de réagir à chaud. Je veux juste que vous sachiez tous que beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, mais mon dévouement au Portugal n'a pas changé pendant un instant. J'ai toujours été celui qui se battait pour l'objectif de tous et je ne tournerais jamais le dos à mes collègues et à mon pays."