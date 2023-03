Portugal : Cristiano Ronaldo fait tomber un nouveau record fou

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

La star portugaise, qui a honoré sa 197e sélection, est devenu le joueur avec le plus d'apparitions en sélection masculine de l'histoire, dépassant l'attaquant koweïtien, Bader Al-Mutawa, avec qui il partageait le record jusqu'alors. Pour rappel, Cristiano Ronaldo détenait déjà le record de buts marqués en sélection.

Senhoras e senhores, o 👑 dos Recordes: @Cristiano Ronaldo é o Mais Internacional de SEMPRE! 🐐 🇵🇹 #VesteABandeira



Ladies and gentlemen, the 👑 of Records: Cristiano Ronaldo is the player with the Most International Caps in History! 🐐 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/IAblk5dVqb