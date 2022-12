Portugal : Cristiano Ronaldo pourrait finalement jouer une autre Coupe du monde !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Allez, on l'a tous pensé : Cristiano Ronaldo n'a pas la sortie qu'il mérite. Depuis le début de la saison, l'attaquant de 37 ans vit un véritable calvaire. Touché moralement par le décès de son fils, désireux de quitter Manchester United durant l'été sans parvenir à trouver de point de chute, il a été relégué sur le banc par Erik ten Hag. Et alors qu'il espérait se refaire la cerise lors de la Coupe du monde, c'est le contraire qui s'est produit puisqu'il a fini par glisser sur le banc. Sorti la tête basse, en larmes, hier contre le Maroc (0-1), il méritait d'autres adieux à une compétition dont il est le seul joueur à avoir marqué lors de cinq éditions.

Mais parce qu'il est un champion très orgueilleux, CR7 n'aurait finalement plus l'intention de raccrocher les crampons avec la Selecçao ! C'est en tout cas le sens du message qu'a posté sa sœur sur les réseaux sociaux ce dimanche. Lui dont l'hygiène de vie est irréprochable et qui se voit jouer jusqu'à 40 ans aurait désormais pour but de disputer l'édition 2026 de la Coupe du monde ! Il aurait alors 41 ans et deviendrait le premier joueur à la jouer six fois. Mais si, à 37 ans, il n'a pas trouvé de place dans le onze lusitanien, difficile d'imaginer que les choses s'arrangeront pour lui dans quatre années...